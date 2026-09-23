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Resumen

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Fotografía de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York. Foto: EFE/ Prensa Presidencial de Venezuela
Fotografía de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York. Foto: EFE/ Prensa Presidencial de Venezuela
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue breve pero que, entre otras cosas, hablaron sobre elecciones en Venezuela.

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