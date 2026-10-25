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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posa frente al ala oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de abril de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posa frente al ala oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de abril de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que la vuelta de María Corina Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

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