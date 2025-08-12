Marco Rubio carga contra Petro y envía a su adjunto al funeral de Miguel Uribe Turbay en Colombia

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Fotos de Jim WATSON / Rodrigo ARANGUA / AFP)
Agencia AFP
El jefe de la diplomacia estadounidense, , calificó este martes de “bastante errático” al presidente de , , en una entrevista con la radio WABC.

Estamos muy preocupados por Colombia”, declaró.

MIRA AQUÍ: Petro critica que Trump incluya a Bogotá entre los peores lugares del mundo sin conocerla

Por desgracia, el actual presidente de Colombia, ese tal Petro, es, en nuestra opinión, alguien que ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo”, afirmó, según la traducción de la entrevista compartida por el Departamento de Estado.

Y eso es un problema porque hay bandas de narcotraficantes que operan desde Venezuela con total impunidad. Nadie les hace frente”, se quejó Rubio. Recordó que a principios de la década de 1990 Colombiaera básicamente un Estado fallido” y “luchó muy duro para recuperar el país de las manos de los carteles”.

Solo pensar que pueda retroceder debido a la violencia política o la violencia relacionada con las drogas o cualquier otra cosa es desgarrador”, insistió el jefe de la diplomacia estadounidense cuando le preguntaron por la muerte del presidenciable colombiano Miguel Uribe Turbay como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado durante un mitin.

En un mitin. Y aún queda un año”, afirmó Rubio sobre Uribe, quien era el favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026.

MÁS INFORMACIÓN: “Un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de sus opositores”: la muerte de Miguel Uribe, la responsabilidad de Petro y un regreso al pasado

En rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, informó este martes que el número dos de la diplomacia estadounidense, Christopher Landau, viajará a Colombia para asistir al funeral del senador.

Nos entristece profundamente la trágica muerte del senador”, cuyas “contribuciones al futuro democrático de Colombia (...) perdurarán e inspirarán a las generaciones futuras”, dijo.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

