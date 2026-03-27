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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría tras las conversaciones mantenidas durante una visita a Budapest, Hungría, el 16 de febrero de 2026. Foto: Alex Brandon / POOL / AFP
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría tras las conversaciones mantenidas durante una visita a Budapest, Hungría, el 16 de febrero de 2026. Foto: Alex Brandon / POOL / AFP
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, estimó este viernes que “quizá ahora pueda ser el momento” para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país.

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