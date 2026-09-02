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Resumen

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 26 de agosto de 2026. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 26 de agosto de 2026. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió el acuerdo petrolero con la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) cuyo director, Alejandro Betancourt, una polémica figura vinculada a casos de corrupción, no tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.

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