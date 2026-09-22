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Resumen

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El secretario de Estado Marco Rubio interviene durante el acto de lanzamiento de Foundry School en el Instituto de la Paz de Estados Unidos. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
El secretario de Estado Marco Rubio interviene durante el acto de lanzamiento de Foundry School en el Instituto de la Paz de Estados Unidos. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este martes la decisión del presidente, Donald Trump, de prohibir la entrada a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico para realizar su trabajo y argumentó que el Gobierno no está acosando a los medios con los que está en desacuerdo ni tratando de derribarlos.

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