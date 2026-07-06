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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia en el Capitolio en Washington, DC, el 2 de junio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia en el Capitolio en Washington, DC, el 2 de junio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió este lunes la decisión de la FIFA de retirar la sanción que pesaba sobre el delantero estadounidense Folarin Balogun y que le impedía jugar el partido de octavos del Mundial contra Bélgica, y consideró que la revisión de la jugada “no debió realizarse a cámara lenta”.

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