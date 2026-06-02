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El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla mientras preside una ceremonia en la Sala de Tratados del Departamento de Estado en Washington, DC, el 25 de abril de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla mientras preside una ceremonia en la Sala de Tratados del Departamento de Estado en Washington, DC, el 25 de abril de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó este martes que su país se plantee levantar sanciones a Irán a cambio de que la República Islámica desbloquee el estrecho de Ormuz.

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