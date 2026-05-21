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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla con la prensa antes de subir a su avión en la Base Aérea de la Reserva de Homestead el 21 de mayo de 2026 en Homestead, Florida. Foto: Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla con la prensa antes de subir a su avión en la Base Aérea de la Reserva de Homestead el 21 de mayo de 2026 en Homestead, Florida. Foto: Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP
/ JULIA DEMAREE NIKHINSON
Por Agencia AFP

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo el jueves que Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero agregó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington.

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