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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa al presidente Donald Trump mientras habla con los medios antes de abandonar el jardín sur de la Casa Blanca, Washington, D.C., EE. UU., 12 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa al presidente Donald Trump mientras habla con los medios antes de abandonar el jardín sur de la Casa Blanca, Washington, D.C., EE. UU., 12 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cargó nuevamente contra el Gobierno de Cuba este miércoles al asegurar que la isla está “controlada por una empresa propiedad de generales militares”, en una nueva crítica en medio de la presión de Washington sobre La Habana, que se ha intensificado en las últimas semanas.

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