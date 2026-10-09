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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa. Foto: AFP
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa. Foto: AFP
/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que el diálogo entre un bloque opositor liderado por Dinorah Figuera y el chavismo para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela cuenta con “todo el apoyo” de la Administración de Donald Trump.

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