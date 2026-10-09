El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que el diálogo entre un bloque opositor liderado por Dinorah Figuera y el chavismo para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela cuenta con “todo el apoyo” de la Administración de Donald Trump.

“Este esfuerzo tiene nuestro apoyo, el de los más altos niveles del Gobierno norteamericano, y creo que es importante enfocarse en eso. Le deseamos toda la suerte”, declaró ante la prensa al inicio de una reunión con Figuera en el Departamento de Estado.

Rubio recibió por primera vez en Washington a Figuera, quien encabeza desde agosto un bloque opositor que mantiene un diálogo con el chavismo, impulsado por Estados Unidos y en el que no participa directamente la líder opositora María Corina Machado.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el proceso debe contar con la participación de todos los sectores de la sociedad y “sin duda tiene que resultar en elecciones libres y democráticas”, aunque subrayó que no se trata solo de celebrar comicios, sino también de “establecer las instituciones necesarias para mantener esa democracia”.

Rubio calificó el diálogo, que celebrará una nueva ronda el próximo 14 de octubre, de “proceso difícil”, pero se mostró confiado en que “va a seguir teniendo logros”.

“Vamos a hacer todo lo posible para que este proceso logre lo que todos queremos: no simplemente elecciones libres y democráticas lo más pronto posible, porque eso sin duda es necesario, sino una democracia, una república que pueda gobernar el país y que exista de manera permanente”, concluyó.

Por su parte, Figuera afirmó que el diálogo que encabeza busca garantizar “el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones”.

La opositora agradeció a Estados Unidos por haber abierto “este camino de esperanza para Venezuela” el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas.

La presidenta Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello (a la derecha), Gustavo González López (atrás en el centro) y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (izquierda).

Figuera consideró que el esfuerzo que lidera “es un proceso posible” y destacó que cuenta con “el acompañamiento de Estados Unidos”.

También agradeció a Washington las inversiones en el sector petrolero venezolano desde la captura de Maduro.

Tras el arresto de Maduro, Estados Unidos ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y estrechado sus vínculos con el Gobierno chavista de Delcy Rodríguez, con el que alcanzó un acuerdo petrolero para controlar parte de sus reservas.

El acercamiento ha sido criticado por quienes consideran que a Washington solo le interesa el crudo y no la democratización del país.

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