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Resumen

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El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, testifica en el Capitolio en Washington, DC, el 20 de mayo de 2025. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, testifica en el Capitolio en Washington, DC, el 20 de mayo de 2025. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que “los barcos están transitando” por el estrecho de Ormuz y que existen unas negociaciones entre Irán y Omán en las que Washington está implicado.

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