El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que “los barcos están transitando” por el estrecho de Ormuz y que existen unas negociaciones entre Irán y Omán en las que Washington está implicado.

“Creo que existe un proceso de diálogo y negociación entre Omán e Irán, en el que participamos, para determinar cómo lograr que más buques puedan transitar con seguridad a corto plazo, mientras avanzamos hacia conversaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización”, manifestó Rubio durante un encuentro en Washington con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

“Hay barcos y petróleo transitando por el estrecho en este preciso momento, por lo que la vía permanece abierta”, aseguró.

El secretario de Estado afirmó que se “han logrado avances en dichas conversaciones, aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó a primera hora de hoy que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy mismo y mañana, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió este fin de semana un ataque contra Irán, “el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”, para posibilitar las negociaciones y anunció el inicio de las mismas para este lunes, que finalmente Teherán negó.

Un navío frente a las costas de Sharja, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de agosto de 2026. Foto: AFP

Trump acusó a Irán de “hipócrita” por no asumir las supuestas negociaciones en curso y advirtió a la República Islámica de que se trataba de la “última oportunidad para firmar un buen acuerdo”.

Según adelantó el presidente estadounidense, las conversaciones se dividen en una primera fase sobre la apertura del estrecho de Ormuz y una segunda sobre desnuclearización, para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

El pasado 17 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento, pero poco después las hostilidades volvieron a Oriente Medio, lo que llevó a Irán a bloquear el estratégico paso comercial, ante lo que Trump impuso de nuevo un cerco naval en las costas iraníes.

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