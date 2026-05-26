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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo. Foto: EFE/DOMINIKA KORTVELYESIOVA
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo. Foto: EFE/DOMINIKA KORTVELYESIOVA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto “de una forma u otra” y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará “unos días”.

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