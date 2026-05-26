El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto “de una forma u otra” y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará “unos días”.

“Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo, incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va ser un buen trato o no va a haber ninguno”, señaló Rubio a los periodistas en la ciudad india de Jaipur.

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El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que este martes se mantuvieron conversaciones en Catar, tras la llamada que el presidente Donald Trump sostuvo el fin de semana con varios líderes regionales y que, según Rubio, permitió fijar una alineación sólida sobre el documento preliminar.

Sin embargo, Rubio advirtió de que la situación en el estrecho de Ormuz es insostenible y sostuvo que cualquier eventual acuerdo con Teherán deberá garantizar de inmediato el libre tránsito por esa vía.

“El estrecho tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra (...) Lo que está sucediendo allí es ilegal, es ilícito, es insostenible para el mundo y es inaceptable. Los estrechos deben estar abiertos, sin impedimentos, sin peajes. Y obviamente eso tiene que ocurrir inmediatamente, tan pronto como se acuerde algo”, sentenció Rubio.

Una mujer camina junto a una enorme valla publicitaria en una calle de Teherán, Irán, el lunes 25 de mayo de 2026. (EFE/ Abedin Taherkenareh).

Las declaraciones de Washington llegan horas después de que las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaran objetivos militares en el sur de Irán, en una operación calificada por Washington como una acción en “defensa propia” para proteger a sus tropas ante amenazas de las fuerzas iraníes.

El Comando Central de EE.UU. justificó los ataques como una medida de legítima defensa, aseguró que se mantiene la contención durante el alto el fuego vigente y que la operación se dirigió contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que intentaban colocar minas.