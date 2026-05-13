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Fotografía de archivo del Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Shawn Thew
Fotografía de archivo del Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Shawn Thew
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia.

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