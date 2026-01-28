Rubio dice que EE.UU. busca una “Venezuela estable y democrática” con elecciones libres

Escuchar
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habla sobre el bombardeo de Israel en Siria y pidió el fin de los combates, en el Departamento de Estado en Washington, DC. Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habla sobre el bombardeo de Israel en Siria y pidió el fin de los combates, en el Departamento de Estado en Washington, DC. Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habla sobre el bombardeo de Israel en Siria y pidió el fin de los combates, en el Departamento de Estado en Washington, DC. Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habla sobre el bombardeo de Israel en Siria y pidió el fin de los combates, en el Departamento de Estado en Washington, DC. Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que el objetivo de la Administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro es lograr una “Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”, en la que se celebren “elecciones libres y justas”.

