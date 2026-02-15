Marco Rubio dice que EE.UU. no quiere que Europa sea un vasallo sino un aliado fuerte en la OTAN

Escuchar
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en Bratislava, Eslovaquia, el 15 de febrero de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que su país no rechaza que los miembros europeos de la OTAN desarrollen sus propias capacidades militares, ya que Washington no quiere países vasallos y dependientes, sino aliados fuertes.

