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Resumen

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El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, testifica en el Capitolio en Washington, DC, el 20 de mayo de 2025. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, testifica en el Capitolio en Washington, DC, el 20 de mayo de 2025. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves que Irán “suplica todos los días” a Washington “alcanzar un acuerdo” en el marco de la guerra, en declaraciones a la prensa durante la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada esta semana en Manila.

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