El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visita el Centro de Coordinación Civil-Militar en Jerusalén, Israel, este viernes. Foto:EFE/ David Azagury/Embajada de EE. UU. En Jerusalén
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visita el Centro de Coordinación Civil-Militar en Jerusalén, Israel, este viernes. Foto:EFE/ David Azagury/Embajada de EE. UU. En Jerusalén
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rubio dice que Israel debe sentirse “cómodo” con los países que envíen tropas a Gaza
Resumen de la noticia por IA
Rubio dice que Israel debe sentirse “cómodo” con los países que envíen tropas a Gaza

Rubio dice que Israel debe sentirse “cómodo” con los países que envíen tropas a Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, , afirmó este viernes que Israel debe sentirse “cómodo” con los países que participen en la futura Fuerza Internacional de Estabilización que se desplegará en la como parte del acuerdo de alto el fuego respaldado por Washington.

En una rueda de prensa desde el Centro de Coordinación Civil-Militar, en el sur de Israel, Rubio señaló que aún no se ha decidido la composición de esa fuerza ni la posible participación de Turquía o de la .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Rubio dice que los planes de anexión de Israel en Cisjordania “amenazan” el acuerdo de paz

“No quiero entrar en detalles sobre a quién se veta o a quién no se le permite entrar. Cada miembro debe tener la capacidad y la voluntad necesarias, pero también debe ser alguien con quien todos se sientan cómodos, incluido Israel”, declaró.

Israel ha remarcado a de que la presencia de Turquía, país con el cual ha debilitado sus relaciones durante la guerra en Gaza, sería una “línea roja para Jerusalén”.

Por otra parte, ha rechazado reiteradamente que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) liderada por el presidente, , asuma un papel de gobierno en el enclave tras el conflicto.

Marco Rubio durante una rueda de prensa con Benjamin Netanyahu, tras su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén el 23 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Fadel SENNA
Marco Rubio durante una rueda de prensa con Benjamin Netanyahu, tras su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén el 23 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/Fadel SENNA
/ Fadel SENNA / POOL

Asimismo, añadió que “hay muchos países que están expresando interés en participar en este momento”, sin precisar cuáles, y subrayó que “al formar esta fuerza, tendrá que haber países con los que Israel se sienta cómodo también”.

Rubio, que se encuentra en Israel evaluando la aplicación del acuerdo de , reiteró que el grupo islamista “no tendrá ninguna implicación ni gobernará Gaza en el futuro”, al tiempo que dijo que el rol de la Autoridad Palestina en el futuro de Gaza “aún esta por determinarse”.

El presidente Donald Trump afirmó que Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania ocupada en una entrevista publicada este jueves 23 de octubre, mientras el secretario de Estado Marco Rubio está en el país para apuntalar el cese el fuego en Gaza. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC