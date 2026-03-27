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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo. Foto: EFE/DOMINIKA KORTVELYESIOVA
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo. Foto: EFE/DOMINIKA KORTVELYESIOVA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló este viernes que la operación militar en Irán terminará en “cuestión de semanas” y urgió al resto de países “a implicarse más” para que la navegación en el estrecho de Ormuz “sea segura”.

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