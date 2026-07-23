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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y la líder opositora venezolana, María Corina Machado. (Fadel SENNA / Alex WROBLEWSKI / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y la líder opositora venezolana, María Corina Machado. (Fadel SENNA / Alex WROBLEWSKI / AFP)
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este jueves en Manila que la opositora venezolana María Corina Machado puede tener un rol en “la reconciliación” del país sudamericano, cuya política se ha visto sacudida desde la captura en enero del presidente Nicolás Maduro por parte de Washington.

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