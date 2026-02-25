Escuchar
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Hungría tras las conversaciones mantenidas durante una visita a Budapest, Hungría, el 16 de febrero de 2026. Foto: Alex Brandon / POOL / AFP
/ ALEX BRANDON
Por Agencia AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró este miércoles que Venezuela necesitará elecciones libres después de la operación militar que derrocó al mandatario Nicolás Maduro en enero, aunque no dio un plazo.

