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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este martes que esperaba que la transición política en Venezuela se produzca en cuestión de meses, y no años, antes de una primera ronda de negociaciones entre el gobierno y opositores.

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