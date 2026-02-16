Rubio está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”, dice Trump

Escuchar
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en Bratislava, Eslovaquia, el 15 de febrero de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”, pero consideró “no necesaria” una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

