El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió este viernes de que Washington estudia un “plan B” militar para reabrir el estrecho de Ormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo.

“Lo que todos esperamos es un acuerdo con Irán en el que el estrecho esté abierto y abandonen sus ambiciones nucleares. Pero también tenemos que tener un plan B, y el plan B es: ¿qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto, y hay países representados aquí hoy que se verían más afectados por esto que incluso Estados Unidos”, declaró.

“Hay otros países que coinciden conmigo en que tenemos que empezar a pensar qué hacemos si dentro de unas semanas Irán decide que no le importa, que va a mantener el estrecho cerrado, que va a hundir cualquier barco que no le obedezca o no le pague. En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto”, añadió.

Rubio no concretó qué países han expresado ese interés ni qué forma tomaría una eventual operación: “No sé si sería necesariamente una misión de la OTAN, pero sí serían países de la OTAN los que podrían contribuir”.

El secretario subrayó que, aunque Estados Unidos tiene capacidad para actuar unilateralmente, preferiría hacerlo en coalición: “Estados Unidos podría hacerlo, pero hay países que han expresado interés en participar en algo así, y creo que deberíamos aceptárselo”, afirmó.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, interviene durante una rueda de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 5 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP / KENT NISHIMURA

El secretario aludió a una iniciativa franco-británica que prevé el despliegue de cazaminas para limpiar el estrecho una vez que cesen las hostilidades, pero advirtió de que ese mecanismo no contempla el escenario de que Irán se niegue a cooperar.

“Tenemos un plan para cuando deje de haber disparos. Lo que digo es que necesitamos un plan B para si alguien sigue disparando”, señaló.