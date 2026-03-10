Escuchar
Fotografía de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, figura en la lista de testigos del juicio previsto para este mes contra el excongresista David Rivera, quien fue acusado de intentar influir ante el Gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

