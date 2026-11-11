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Resumen

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Fotografía de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha gastado 1,2 millones de dólares en vuelos para asistir a los partidos de fútbol americano de la Universidad de Florida (UF), donde juega uno de sus hijos, según una investigación del diario The Washington Post publicada este miércoles.

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