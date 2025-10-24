Rubio: “Hamás no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este viernes desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja, que Hamás no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza.

“Hamás no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza”, dijo.

Y agregó: “Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza) todavía hay un grupo terrorista armado y que le hemos visto actuar contra su propia población”.

La conocida como “línea amarilla” es el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de Gaza acordado en esta primera fase del acuerdo del alto el fuego y al que no pueden acercarse los gazatíes civiles.

Este acuerdo firmado por Israel y Hamás establece que en la segunda fase, todavía por discutir, las tropas israelíes deberían completar su salida total de la Franja.

“No serán un camino lineal para completar los 21 puntos del plan y lograr todos los objetivos que intentamos lograr. Habrá altibajos, giros inesperados. Pero creo que tenemos muchas razones para ser optimistas sobre el progreso que se está logrando”, indicó.

Y volvió a lanzar la misma amenaza que en los días anteriores, otros cargos estadounidenses remarcaron: “Si Hamás no se desarma, eso constituirá una violación del alto el fuego”.

Una foto facilitada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAIM TZACH / GPO / HAIM TZACH / GPO / HANDOUT

“Queremos ver una Gaza donde la gente pueda vivir sin Hamás… donde pueda ir al trabajo, y donde no esté interesada en unirse, apoyar ni ser cautiva por un grupo terrorista”, agregó.

El grupo palestino en las últimas horas, tras mantener reuniones con Egipto y facciones palestinas en El Cairo, ha vuelto a incidir en su voluntad de aplicar este acuerdo “hasta el final”, remarcando que su objetivo es la protección del pueblo palestino.

Rubio aterrizó ayer en Israel para evaluar la implementación del alto el fuego y reunirse con las autoridades tras la visita del vicepresidente de EE.UU., JD Vance; el enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff; y el yerno de Trump, Jared Kushner, en los últimos días.