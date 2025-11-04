El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informará al Congreso de Estados Unidos sobre los ataques a lanchas cerca de Venezuela. (Fadel SENNA / POOL / AFP)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informará al Congreso de Estados Unidos sobre los ataques a lanchas cerca de Venezuela. (Fadel SENNA / POOL / AFP)
/ FADEL SENNA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Marco Rubio informará al Congreso de EE.UU. sobre los ataques a lanchas cerca de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Marco Rubio informará al Congreso de EE.UU. sobre los ataques a lanchas cerca de Venezuela

Marco Rubio informará al Congreso de EE.UU. sobre los ataques a lanchas cerca de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario de Estado de , , informará este miércoles al Congreso a puerta cerrada sobre el operativo del Ejército estadounidense contra supuestas lanchas en el , cerca de , y en el , cerca de .

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló este martes que Rubio se reunirá con el llamado Grupo de los 12, que incluye a los líderes de la mayoría republicana y la minoría demócrata de ambas cámaras, además de miembros de los comités de inteligencia.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Qué tipo de ayuda militar ha pedido Venezuela a Rusia, China e Irán para enfrentar un posible ataque de Estados Unidos

Los demócratas han acusado al Gobierno de Donald Trump de no informarles adecuadamente de los operativos en los que han sido destruidas una decena de embarcaciones y muerto más de 50 personas.

La Administración ha informado al Congreso sobre estos asuntos en ocho ocasiones distintas y los demócratas han participado en dichas reuniones. De hecho, sé que el secretario Rubio estará mañana en el Capitolio para informar al Grupo de los 12, entre los que también se encuentran demócratas”, dijo Leavitt.

La portavoz subrayó que Trump “ha dejado muy claro que si los senadores desean conocer las operaciones de la Administración contra los narcotraficantes, pueden hacerlo”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el martes 4 de octubre una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países. (AFP)

Estamos encantados de hablar con ellos al respecto y seguiremos haciéndolo, pero hemos sido sumamente transparentes”, insistió.

Las ejecuciones extrajudiciales de supuestos narcotraficantes han disparado la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, mientras aumentan los rumores de un posible ataque estadounidense contra territorio venezolano.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump afirmó el viernes 31 de octubre que no planea ataques contra Venezuela, mientras Caracas teme que el importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC