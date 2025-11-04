Marco Rubio informará al Congreso de EE.UU. sobre los ataques a lanchas cerca de Venezuela

Escucha la noticia
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informará este miércoles al Congreso a puerta cerrada sobre el operativo del Ejército estadounidense contra supuestas lanchas en el Caribe, cerca de Venezuela, y en el Pacífico, cerca de Colombia.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló este martes que Rubio se reunirá con el llamado Grupo de los 12, que incluye a los líderes de la mayoría republicana y la minoría demócrata de ambas cámaras, además de miembros de los comités de inteligencia.
Los demócratas han acusado al Gobierno de Donald Trump de no informarles adecuadamente de los operativos en los que han sido destruidas una decena de embarcaciones y muerto más de 50 personas.
“La Administración ha informado al Congreso sobre estos asuntos en ocho ocasiones distintas y los demócratas han participado en dichas reuniones. De hecho, sé que el secretario Rubio estará mañana en el Capitolio para informar al Grupo de los 12, entre los que también se encuentran demócratas”, dijo Leavitt.
La portavoz subrayó que Trump “ha dejado muy claro que si los senadores desean conocer las operaciones de la Administración contra los narcotraficantes, pueden hacerlo”.
“Estamos encantados de hablar con ellos al respecto y seguiremos haciéndolo, pero hemos sido sumamente transparentes”, insistió.
Las ejecuciones extrajudiciales de supuestos narcotraficantes han disparado la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, mientras aumentan los rumores de un posible ataque estadounidense contra territorio venezolano.
