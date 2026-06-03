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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa a su llegada al Quai d'Orsay antes de una reunión bilateral, en París, Francia, el 17 de abril de 2025. (Foto de EFE/EPA/JULIEN DE ROSA)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa a su llegada al Quai d'Orsay antes de una reunión bilateral, en París, Francia, el 17 de abril de 2025. (Foto de EFE/EPA/JULIEN DE ROSA)
/ JULIEN DE ROSA / POOL
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este miércoles ante el Congreso que el objetivo de la guerra contra Irán iniciada el pasado febrero fuera forzar un cambio de régimen, a pesar de que el presidente, Donald Trump, dijo lo contrario en el primer día de conflicto.

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