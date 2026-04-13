Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, responde a las preguntas de los medios de comunicación en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 7 de abril de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, responde a las preguntas de los medios de comunicación en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 7 de abril de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israel y el Líbano en Washington este martes, de acuerdo con medios locales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.