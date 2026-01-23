Marco Rubio respalda al primer ministro de Haití y recuerda que el Consejo debe disolverse

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, a quien expresó su respaldo al frente del Gobierno y recordó que el Consejo Presidencial de Transición (CPT) deberá disolverse el próximo 7 de febrero.

La conversación se produjo un día después de que cinco miembros del Consejo, de los siete con derecho a voto del organismo, firmaran una resolución en la que exigen la destitución del primer ministro Fils-Aimé.

“El secretario Rubio enfatizó la importancia de su mandato como primer ministro de Haití para combatir las bandas terroristas y estabilizar la isla. La violencia actual causada por las bandas solo se puede detener con un liderazgo firme y consistente”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense “añadió que el Consejo Presidencial de Transición (CPT) debe disolverse antes del 7 de febrero, sin que actores corruptos intenten interferir en el camino de Haití hacia un Gobierno electo para su propio beneficio”.

“Estados Unidos se asegurará de que haya un alto costo para los políticos corruptos que apoyen a las bandas violentas y siembren el terror en Haití”, advierte la nota.

La crisis institucional se abrió cuando faltan dos semanas para el vencimiento del mandato del CPT, un órgano colegiado compuesto por nueve miembros que ejerce de forma rotativa la jefatura del Estado, sin que los actores haitianos hayan logrado consensuar una propuesta única que defina cómo continuar gobernando el país.

Los miembros del CPT alegan que Fils-Aimé ha fracasado en su gestión y que no coopera con el consejo, por lo que presionan para que su destitución se haga efectiva antes del 7 de febrero.

El empresario Alix Didier Fils-Aimé, que se convirtió el nuevo primer ministro de Haití. (Foto de RR.SS.)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió esta semana que cualquier intento de modificar la composición del Gobierno sería considerado por su país como un intento de desestabilizar Haití y, por tanto, habría consecuencias.

Las autoridades declararon 2026 año electoral en Haití. La primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales está prevista para el 30 de agosto, mientras que una eventual segunda vuelta se celebraría el 6 de diciembre.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado en 2021.

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las pandillas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes.