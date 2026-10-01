icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en el Salón Este de la Casa Blanca, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en el Salón Este de la Casa Blanca, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
Por Agencia AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saludó este jueves el “liderazgo” de Bolivia en América Latina tras la detención del fiscal general, Roger Mariaca, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.