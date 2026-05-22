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Resumen

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Fotografía de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: EFE/Graeme Sloan
Fotografía de archivo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Foto: EFE/Graeme Sloan
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, descartó este viernes que el reajuste de la presencia militar de su país en Europa deba sorprender a los aliados, ya que “EE.UU. tiene obligaciones en el Indo-Pacífico, Oriente Medio y el hemisferio occidental que obligan a una reevaluación constante de su postura global”.

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