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Resumen

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, gesticula durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores griego tras su reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Atenas, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Angelos TZORTZINIS / AFP)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, gesticula durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores griego tras su reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Atenas, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Angelos TZORTZINIS / AFP)
/ ANGELOS TZORTZINIS
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este miércoles en Atenas que Irán “ha perdido por completo el control” del estrecho de Ormuz y que el flujo de petróleo por esa vía marítima casi recuperó el nivel previo al conflicto.

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