El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 15 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Rubio, tras la caída de Maduro: “si estuviera en La Habana estaría preocupado”
El secretario de Estado de Estados Unidos, , dijo hoy tras la del poder en Venezuela, que si “estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco”, mientras que el presidente Donald Trump, dijo que la isla es un “caso muy similar” y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

Rubio dijo en la rueda de prensa en la que Trump detalló la operación relámpago que capturo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, esta noche en Caracas, que este operativo es un golpe a la inteligencia y a la seguridad cubana, que “básicamente, había colonizado Venezuela desde el punto de vista de la seguridad”.

PUEDES VER: Cayó Nicolás Maduro, EN VIVO: últimas noticias de la detención del presidente venezolano por parte de EE. UU.

“Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, el algo conocido, hasta la agencia de espionaje (venezolana) estaba llena de cubanos”, destacó Rubio, quien dijo que Venezuela “debe declarar su independencia de Cuba”, tras la caída de Maduro, detenido en un buque militar estadounidense tras ser apresado por fuerzas especiales estadounidenses en una residencia de máxima seguridad.

Trump dijo desde Mar-a-Lago, acompañado entre otros por Rubio, que el sistema castrista cubano “no es bueno para Cuba. Ese pueblo ha sufrido por muchos, muchos años y creo que acabaremos hablando de Cuba porque es una nación fallida y queremos ayudar a ese pueblo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
“Es un caso muy similar en el sentido de que queremos ayudar al pueblo de Cuba y a la gente que se vio forzada a salir de Cuba y vive ahora en nuestro país”, aclaró Trump, quien reiteró que “nos queremos rodear de buenos vecinos y estabilidad”.

Rubio también afirmó que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y que, por lo tanto, bloquearán el envío de combustible a Cuba, una línea de flotación económica esencial para la isla.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

