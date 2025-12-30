Rubio trata por teléfono la situación en Yemen con el canciller Saudí

Escucha la noticia
Rubio trata por teléfono la situación en Yemen con el canciller SaudíResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló por teléfono este martes con el canciller de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, sobre la actual situación en Yemen, marcada por el ataque saudí contra separatistas y la posterior retirada de las tropas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) del país, informó el Departamento de Estado.
“El secretario Rubio conversó con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, sobre las tensiones actuales en Yemen y ambos abordaron cuestiones que afectan la seguridad y la estabilidad regional”, reza el breve comunicado del viceportavoz de Estado, Tommy Piggot, que no brinda más detalles sobre estas conversaciones.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Donald Trump autoriza la venta a Arabia Saudita de los cazas F-35 que pedía Bin Salmán
Además, Rubio también conversó vía telefónica con el viceprimer ministro árabe, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, para abordar la estabilidad de Oriente Medio, de acuerdo con el Departamento de Estado.
La coalición militar liderada por Riad -y de la que también forma parte Emiratos- lanzó hoy un ataque contra un cargamento de armas, vehículos de combate y equipo militar en manos de separatistas del sur que llegaron al Yemen procedentes de EAU, según denunció el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, conocido como Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP).
Tras acusar a EAU de estar apoyando a los separatistas, el CLP ordenó a todas las fuerzas emiratíes y su personal retirarse del territorio yemení en un plazo de 24 horas.
Emiratos negó por su parte cualquier apoyo a los secesionistas del sur pero anunció a continuación que abandonará el país tras el ultimátum de Arabia Saudí y el CLP, una medida con la que se evita la escalada de tensión entre ambos países a costa del Yemen.
TE PUEDE INTERESAR
- Príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán anuncia inversiones de hasta casi 1 billón de dólares en EE.UU.
- Príncipe de Arabia Saudita condiciona normalización con Israel a camino claro hacia Estado palestino
- Trump dice que príncipe heredero de Arabia Saudita es “increíble en materia de derechos humanos”
- Trump exculpa al príncipe heredero Mohamed Bin Salmán del asesinato de Jamal Khashoggi: “Él no sabía nada”
Contenido sugerido
Contenido GEC