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Resumen

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Un viaje complejo hará Marco Rubio a Europa esta semana. El secretario de Estado de Estados Unidos tendrá este jueves 7 una reunión en el Vaticano con el Papa León XIV y al día siguiente la cita será con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, contra quienes el presidente Donald Trump ha dirigido afiladas críticas en días pasados, en medio de su campaña bélica contra Irán y las amenazas a Europa.

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