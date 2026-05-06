En un comunicado publicado por la Casa Blanca, se informó que Rubio “se reunirá con los líderes de la Santa Sede para analizar la situación en Medio Oriente y los intereses mutuos en el hemisferio occidental”. Además, “las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses de seguridad compartidos y en la alineación estratégica”.

Pero este viaje de Rubio no se podría entender sin un contexto.

Días atrás el Vaticano y Estados Unidos - específicamente el presidente Donald Trump- se enzarzaron en un cruce de mensajes. Las críticas que el papa León XIV hizo a las guerras actuales no cayeron bien al líder republicano.

De llamar “débil en materia de delincuencia” y “pésimo en política exterior” hasta cuestionar su elección como Santo Padre: así reaccionó Trump frente al líder de la Iglesia católica. Esta situación también arrastró a Giorgia Meloni. Tras rechazar las expresiones de Trump contra el pontífice, fue calificada como “inaceptable”. “Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, me equivoqué”, dijo el presidente estadounidense.

Donald Trump y una imagen generada con IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo tras criticar al papa León XIV. (Foto: AFP)

Para el analista internacional Jorge Chávez Mazuelos, “la idea es tratar de romper el hielo” y mantener una interlocución diplomática. Sin embargo, esto no significa que se tengan puntos en común, en especial con la Santa Sede.

“Es algo que, sin duda, es constructivo, aunque no cambia las dinámicas, los fundamentos que han generado las desavenencias” , indica en comunicación con El Comercio. Es decir, ya el hecho de conversar se vuelve algo importante.

Del mismo modo, Ramiro Escobar, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señala que el viaje de Marco Rubio “busca limar asperezas con dos personajes de peso, una es Giorgia Meloni y el otro es León XIV” , enfatizando en este último.

“Esto que estamos viendo es justamente la consecuencia obvia de meterse con un personaje como el papa León XIV , de mucho peso político en la escena contemporánea”, apunta el analista. Y es que al interior de Estados Unidos las críticas de Trump no han sido bien recibidas, indica Escobar, incluso dentro el movimiento MAGA (Make America Great Again). Recuerda también que un papa es un político importante “porque es una voz que pesa, que influye, que persuade”.

Segunda visita al Vaticano

La cita entre el Papa y Rubio tendrá lugar este jueves 7 a las 11:30 a.m. (hora local), en el Palacio Apostólico vaticano. Por lo que se sabe, será una reunión privada, pero no será la primera cita entre ambos. El 19 de mayo del año pasado, a los pocos días de ser elegido, el Santo Padre se reunió en el Vaticano con Rubio y el vicepresidente JD Vance, ambos católicos.

Y este puede ser uno de los puntos a favor del secretario de Estado. Así lo señalan ambos analistas consultados.

Encuentro de Marco Rubio con el papa León XIV, en mayo del 2025. Acudió al Vaticano con JD Vance. (Foto: AFP)

Para Chávez Mazuelos, Rubio es una figura que puede ser la más propicia para romper el hielo entre Estados Unidos y el Vaticano, “porque además es un católico que ha tenido una postura tradicionalmente de apoyo al sistema de alianzas de Estados Unidos”.

Sin embargo, también señala que “difícilmente va a haber algún tipo de convergencia”, en especial en temas que conciernen al derecho internacional. Aunque también destaca la importancia de dialogar con la Santa Sede en materia de mediación de conflictos.

En tanto, Escobar dice que al ser Marco Rubio un católico practicante, “pues se supone que en teoría cualquier católico va a aceptar la autoridad del Papa y va a tender a congraciarse con el jefe de la Iglesia a la cual se adscribe” .

El problema es que tendrá que llevar el mensaje de Donald Trump y sentar la posición de Estados Unidos frente a la guerra en Ucrania, en Irán, frente a los migrantes y el ICE, temas con los que el Papa ha sido bastante crítico.

“Vamos a ver cuál es el resultado. Es difícil preverlo. Yo no creo que cambie radicalmente la política de Donald Trump, pero sí podríamos pensar que después de estas reuniones va a bajar el tono de sus declaraciones sobre el Papa” , indica el analista.

¿Meloni sigue siendo una aliada?

La reunión con Giorgia Meloni será el viernes 8 en el Palacio Chigi de Roma, sede del Ejecutivo italiano.

El caso se vuelve más pragmático. Además de cuestionar las criticas de Trump a León XIV, la primera ministra Meloni rechazó las amenazas del presidente republicano de retirar tropas en Italia, Alemania y otros países. “Obviamente se trata de una decisión que no depende de mi y que yo personalmente no compartiría”, afirmó.

Señala Escobar que en Roma la cita también buscará bajar los decibeles.

“Creo que uno de los propósitos de ellos (gobierno de Meloni) es evitar que Trump saque a los soldados norteamericanos de Italia, porque eso significaría que Italia sería un lugar más en donde la alianza atlántica se resquebraja” , explica. Y es que ya se ha planteado el retiro de 5.000 soldados estadounidenses acantonados en Alemania.

Marco Rubio saluda a Giorgia Meloni, acompañado de JD Vance. (Foto: AFP)

Los desencuentros en torno a asuntos como la guerra en Irán, el conflicto en Ucrania y la postura del papa León XIV han llevado a cuestionar la cercanía de Meloni con la gestión en Estados Unidos. ¿Siguen siendo aliados?

Si bien son derechas conservadoras, señala Chávez Mazuelos, “el tema es que cada país tiene una noción de lo que es soberanía internacional que no necesariamente coincide con la del otro”.

“A pesar de que son aliados, ellos entienden que tienen intereses distintos y que no están de acuerdo con ese tipo de de operaciones”, agrega a este Diario.

Latinoamérica en la conversación

Uno de los temas que se tocará con el Papa, indicó el Departamento de Estado, gira en torno a “los intereses mutuos en el hemisferio occidental (América Latina)”.

¿Cuáles serían estos intereses?

Señala Chávez Mazuelos que la Iglesia Católica “tiene capacidad de llevar a cabo procesos de mediación o interlocución diplomática, ahí donde de repente para Estados Unidos va a ser más difícil”.

En ese sentido, destaca el caso de Cuba. Si bien el Papa no buscaría un cambio de régimen, “sí podría estar a favor de cara a la liberación de presos políticos”, haciendo uso de su diplomacia para llegar a un entendimiento.

Para Escobar hay un factor de cohesión social con la Iglesia católica, y por la que Estados Unidos no se puede enfrentar. Y esto se debe a la gran presencia de católicos en el continente. En toda América se concentra cerca del 48% del total de católicos del mundo, indica.

“La religión católica en América Latina sigue siendo un factor de cohesión social. Entonces, obviamente lo que están pensando es que no se pueden distanciar de un líder que tan influyente en la región latinoamericana”, explica el analista internacional.