Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 4 de febrero de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 4 de febrero de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará esta semana una gira por Alemania, Eslovaquia y Hungría con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad europea, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y los desafíos a la estabilidad regional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder
EEUU

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos
Oriente Medio

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos

Marco Rubio viajará a Alemania, Eslovaquia y Hungría para abordar seguridad y energía
EEUU

Marco Rubio viajará a Alemania, Eslovaquia y Hungría para abordar seguridad y energía

Estados Unidos ataca una lancha en el Pacífico y deja dos muertos y un sobreviviente | VIDEO
EEUU

Estados Unidos ataca una lancha en el Pacífico y deja dos muertos y un sobreviviente | VIDEO