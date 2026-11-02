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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco (I), en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2026. (Foto de Jose Luis Magana / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco (I), en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2026. (Foto de Jose Luis Magana / AFP)
/ JOSE LUIS MAGANA
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunieron este lunes en Washington, en el primer encuentro de jefes de la diplomacia de ambos países desde que reestablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

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