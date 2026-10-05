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Resumen

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La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Brendan SMIALOWSKI / Mandel NGAN / AFP)
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Brendan SMIALOWSKI / Mandel NGAN / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que “todo saldrá bien” al ser preguntado si respalda que la líder opositora venezolana María Corina Machado pueda regresar a su país.

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