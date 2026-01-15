La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con los periodistas al salir del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC., el 15 de enero de 2026. (Drew ANGERER / AFP)
Maria Corina Machado: Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos
La líder opositora venezolana aseguró este jueves, tras haberse reunido con el presidente de , , que el mandatario está totalmente “comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos”.

Machado expresó el mensaje del compromiso expresado por el mandatario estadounidense ante una multitud de seguidores venezolanos en la salida del Senado, donde rindió unas breves declaraciones tras reunirse con integrantes del comité de Relaciones Exteriores, principalmente congresistas republicanos.

Francisco Sanz
La líder venezolana agregó que le aseguró a Trump “que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia”.

En el interior del Senado, Machado sostuvo platicas con senadores como el republicano Rick Scott, quien en ocasiones anteriores había expresado su apoyo a la opositora venezolana.

Posteriormente, Machado, antes de retirarse, dijo que esta mañana también había conversado con Edmundo González Urrutia, el opositor venezolano que reclama la victoria electoral de los comicios de 2024 celebrados en Venezuela.

Este jueves se produjo el primer encuentro entre Machado y Trump, después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro durante un ataque militar en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar supuestos cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.

