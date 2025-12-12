Veterano de EE.UU. que evacuó a María Corina Machado dice que es “muy difícil” sacar a Maduro vivo de Venezuela

Escucha la noticia
Veterano de EE.UU. que evacuó a María Corina Machado dice que es “muy difícil” sacar a Maduro vivo de VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Bryan Stern, el veterano de guerra de EE.UU. que dirigió la operación secreta para evacuar por mar y disfrazada a la opositora María Corina Machado de Venezuela, dijo este viernes que estaría encantado de participar en una operación para extraer al presidente de ese país, Nicolás Maduro, aunque sostuvo que resultaría difícil sacarlo con vida.
“Me encantaría, y lo pienso todos los días, pero sacarlo con vida es difícil. Matarlo probablemente sería bastante sencillo, pero sacarlo con vida y llevarlo ante la justicia creo que sería muy difícil”, afirmó en una rueda de prensa virtual Stern, fundador de Bull Rescue Foundation, que se especializa en el “rescate de estadounidenses y aliados de zonas de conflicto y desastre” según su página web.
Newsletter Vuelta al Mundo
LEE MÁS: Venezuela dice que Estados Unidos pretende “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe
No obstante, el exmilitar estadounidense aseguró que en su organización no son “sicarios o asesinos”, sino que se dedican a salvar vidas, por lo que si el Gobierno estadounidense les pide participar en una operación en Venezuela, su respuesta dependería “de cuál fuera la petición”.
“Mantenemos una excelente relación con el Gobierno de Estados Unidos, en particular con el cuerpo diplomático, las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia”, añadió Stern.
LEE MÁS: María Corina Machado no planea viajar a España, sino regresar lo antes posible a Venezuela
Sobre la operación para sacar a Machado de Venezuela, Stern dijo que fue pagada por “donantes generosos”, que vinculó con ciudadanos venezolano-estadounidenses que sienten rechazo por el gobierno de Maduro.
La huida, según relató, duró entre 15 y 16 horas e implicó transporte terrestre, marítimo y aéreo para que la líder opositora venezolana pudiera recoger el Nobel de la Paz en Noruega esta semana.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- “Este premio va a cohesionar a la oposición”: el efecto político del Nobel a Machado en la pugna entre Trump y Maduro
- ¿Quién es quién en la lluvia de denuncias que complican el gobierno de Pedro Sánchez en España?
- Quiénes fueron y cómo murieron los presos políticos que nunca salieron de las cárceles de Maduro en Venezuela
- Adiós Calibri: el cambio de tipografía del gobierno de Trump y otras medidas para distanciarse de la gestión Biden
- El segundo tiempo de Milei: un ambicioso plan de reforma y la presencia de Trump
Contenido sugerido
Contenido GEC