Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro hablando este viernes, en Caracas (Venezuela). (EFE/ Palacio de Miraflores)
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro hablando este viernes, en Caracas (Venezuela). (EFE/ Palacio de Miraflores)
/ Palacio de Miraflores
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Veterano de EE.UU. que evacuó a María Corina Machado dice que es “muy difícil” sacar a Maduro vivo de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Veterano de EE.UU. que evacuó a María Corina Machado dice que es “muy difícil” sacar a Maduro vivo de Venezuela

Veterano de EE.UU. que evacuó a María Corina Machado dice que es “muy difícil” sacar a Maduro vivo de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Bryan Stern, el veterano de guerra de EE.UU. que dirigió la operación secreta para evacuar por mar y disfrazada a la opositora de Venezuela, dijo este viernes que estaría encantado de participar en una operación para extraer al presidente de ese país, , aunque sostuvo que resultaría difícil sacarlo con vida.

“Me encantaría, y lo pienso todos los días, pero sacarlo con vida es difícil. Matarlo probablemente sería bastante sencillo, pero sacarlo con vida y llevarlo ante la justicia creo que sería muy difícil”, afirmó en una rueda de prensa virtual Stern, fundador de Bull Rescue Foundation, que se especializa en el “rescate de estadounidenses y aliados de zonas de conflicto y desastre” según su página web.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
LEE MÁS: Venezuela dice que Estados Unidos pretende “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

No obstante, el exmilitar estadounidense aseguró que en su organización no son “sicarios o asesinos”, sino que se dedican a salvar vidas, por lo que si el Gobierno estadounidense les pide participar en una operación en Venezuela, su respuesta dependería “de cuál fuera la petición”.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

“Mantenemos una excelente relación con el Gobierno de Estados Unidos, en particular con el cuerpo diplomático, las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia”, añadió Stern.

LEE MÁS: María Corina Machado no planea viajar a España, sino regresar lo antes posible a Venezuela

Sobre la operación para sacar a Machado de Venezuela, Stern dijo que fue pagada por “donantes generosos”, que vinculó con ciudadanos venezolano-estadounidenses que sienten rechazo por el gobierno de Maduro.

La huida, según relató, duró entre 15 y 16 horas e implicó transporte terrestre, marítimo y aéreo para que la líder opositora venezolana pudiera recoger el Nobel de la Paz en Noruega esta semana.

VIDEO RECOMENDADO

El papa León XIV reiteró este martes 9 de diciembre al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la necesidad de continuar el diálogo y renovó el "urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso pueda conducir a una paz justa y duradera" que ponga fin a la guerra con Rusia. (EFE)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC