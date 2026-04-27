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El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, el 23 de julio de 2024. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, el 23 de julio de 2024. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia repudiaron este lunes el intento de ataque armado del sábado en una recepción de corresponsales en Washington a la que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa, Melania, y altos cargos del Gobierno de ese país.

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