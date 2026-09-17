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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington D. C., el 17 de septiembre de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington D. C., el 17 de septiembre de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargado de ejecutar la controvertida política migratoria del presidente, Donald Trump, respondió este jueves a las críticas vertidas por la congresista republicana María Elvira Salazar sobre los agresivos procesos de deportación y aseguró que “no habrá amnistía” para inmigrantes ilegales “le guste o no” a la legisladora de Florida.

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