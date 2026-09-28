Durante años, María Elvira Salazar fue una de las voces republicanas más cercanas a Donald Trump entre los votantes hispanos. Lo defendió durante la campaña del 2024 y respaldó su agenda migratoria, aunque con una diferencia: mientras el magnate prometía endurecer las deportaciones, la congresista cubanoestadounidense defendía combinar el control de la frontera con una vía de regularización para determinados inmigrantes. Ahora, esa alianza está prácticamente rota, con críticas del lado de la representante y ataques cada vez más fuertes del mandatario.

Todo empezó el pasado 17 de setiembre, cuando de manera inesperada Salazar acusó al presidente de haber ido “demasiado lejos” con su política migratoria y le advirtió que podría estar alejando a los hispanos que ayudaron a llevarlo nuevamente a la Casa Blanca.

Esta crítica tiene como telón de fondo las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, donde los republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso, debido a la política migratoria impulsada por Trump y por las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

“Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (...). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, dijo la representante por el distrito 27 de Florida en un aviso de campaña que publicó en redes sociales.

La congresista pidió al presidente reconsiderar sus medidas para garantizar a los migrantes “una vida digna” en Estados Unidos. “Puede ser para la inmigración lo que (Abraham) Lincoln fue para la esclavitud y (Ronald) Reagan para el comunismo. No estoy hablando de darles la amnistía sino de darles una vida digna en esta tierra prometida”, sostuvo Salazar.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

En efecto, un giro entre los votantes hispanos podría poner en riesgo la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, según un análisis de The New York Times de setiembre basado en encuestas de Times/Siena.

Casi 51.000 migrantes fueron arrestados en agosto por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), la cifra más alta durante la segunda Administración de Trump.

Los demócratas aventajan a los republicanos 64% a 29% entre los hispanos que probablemente voten por el Congreso, un cambio significativo frente al 2024, cuando Kamala Harris solo tuvo una ventaja de siete puntos sobre Trump entre este electorado.

Florida aparece como uno de los estados clave por su alta población hispana. En el Distrito 27 de María Elvira Salazar en el 2024 hubo una ventaja republicana de 15 puntos. Hoy la disputa es mucho más reñida.

"Ella ganó gracias a mi"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla desde la Casa Blanca el sábado 26 de setiembre del 2026. (EFE/ Octavio Guzmán).

Trump respondió a Salazar el 18 de setiembre y dijo que ella ganó las anteriores elecciones gracias a él.

“Yo logré que la eligieran. Sin mí, no habría salido elegida. Hace unos años se postuló contra alguien que, según se pensaba, era imposible que perdiera. Y entonces, cuando di mi respaldo a María, terminó ganando, protagonizando la mayor sorpresa de todo el Congreso en aquella legislatura”, aseguró.

El mandatario afirmó que sigue respaldándola y dijo que no estaba de acuerdo con lo que ella dijo en el video.

“Yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que ella dice. Pero yo tengo una postura muy firme”, sostuvo Trump.

Dos días después Salazar, aseguró que después de sus declaraciones mantuvo una conversación “fantástica” con Trump.

“Fue una conversación muy buena. Fue un caballero, muy cortés, muy receptivo”, dijo la congresista en una entrevista con la cadena CBS.

Salazar afirmó que le dijo al presidente “señor, tiene este momento histórico en el que puede conservar el tesoro que le trajo al Partido Republicano en 2024. Ningún otro presidente fue capaz de convencer a los hispanos de votar 55 puntos por un presidente republicano. Por favor, conserve esa fortuna que le ha traído al partido”.

Pero el sábado Trump volvió a la carga e intensificó su molestia con Salazar al compartir en Truth Social unos 14 mensajes de otros usuarios, algo que fue reseñado por CNN.

“No es más que una traidora. Me alegra que el apoyo latino no haya flaqueado”, escribió un usuario en una publicación compartida por Trump.

“Quiere amnistía para las personas que cruzaron ilegalmente nuestras fronteras, desafiando nuestras leyes”, manifestó otro usuario.

“Así que necesitamos un NUEVO republicano para reemplazar a Salazar”, dijo otro usuario cuyo mensaje fue compartido por Trump.

María Elvira Salazar nació el 1 de noviembre de 1961 en el barrio de Little Havana de Miami. Es hija de exiliados cubanos. Estudió en la Deerborne School de Coral Gables y se graduó en el Miami Dade College. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de Miami y tiene una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Trabajó para las principales cadenas de televisión estadounidenses en español: Telemundo, Univision, AmericaTeve, MegaTV y CNN en Español.

Apoyó a Trump

La representante estadounidense María Elvira Salazar habla a la prensa durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el 21 de junio de 2026. (Foto de Vanexa Romero / AFP). / VANEXA ROMERO

Hasta antes del choque, la relación entre Trump y Salazar era de cercanía política y apoyo mutuo, especialmente alrededor del voto hispano.

Salazar defendió públicamente a Trump durante la campaña del 2024 y presentó su avance electoral entre los hispanos como una señal de que estos votantes estaban acercándose al Partido Republicano.

En setiembre del 2024, Salazar escribió que “el Partido Republicano es el único partido” que reflejaba los valores de los hispanos y atribuyó el creciente respaldo latino a Trump a ese desplazamiento político.

Después de las elecciones, cuando Trump ganó y aumentó su respaldo entre los latinos, Salazar volvió a defenderlo. El 6 de noviembre del 2024, en una entrevista con PBS, explicó que parte del mensaje del magnate había conectado con su comunidad porque, según ella, temas como las discusiones sobre identidad de género eran ajenos a muchos de sus electores.

Además, este año Salazar recibió el “aval total e incondicional” para su reelección, según un reporte sobre su relación con el presidente.

En cuanto al tema migratorio, Salazar apoyaba mayor control de la frontera y la deportación de inmigrantes que hubieran cometido delitos, pero también defendía una reforma migratoria que permitiera una salida legal para otros indocumentados.

Su principal propuesta era el Dignity Act (Ley Dignidad), elaborada junto con la demócrata Verónica Escobar. El proyecto buscaba combinar seguridad fronteriza con mecanismos de estatus legal para determinados inmigrantes que llevan años viviendo y trabajando en EE.UU.

En noviembre del 2024, inmediatamente después de la victoria de Trump, PBS le preguntó por la promesa de Trump de realizar deportaciones masivas desde el primer día de su nueva gestión.

Salazar respondió que la deportación debía concentrarse en quienes habían cometido delitos, y añadió que millones de indocumentados contribuían a la economía estadounidense. Dijo que dentro del Partido Republicano sería una de las voces encargadas de establecer esa distinción.

El candidato demócrata de origen cubano Eliott Rodríguez habla en una entrevista con EFE. (EFE/ Alberto Boal).

El demócrata Eliott Rodríguez es el rival de María Elvira Salazar por el Distrito 27 de Florida. La semana pasada fue entrevistado por la agencia EFE y durante la conversación dijo que la crítica de ella hacia Trump se debía a la estrecha competencia electoral.

Rodríguez remarcó que Salazar intenta distanciarse de una política migratoria que ella misma respaldó. La señaló de ser “cómplice” de las deportaciones porque, afirmó, votó a favor de aumentar los fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por ello, consideró contradictorio que ahora diga que las medidas de Trump han ido “demasiado lejos”.

En cuanto a la competencia, una encuesta reciente de Tulchin Research, citada por EFE, sitúa a Salazar con 47% de intención de voto y a Rodríguez con 46%, una diferencia de apenas un punto.