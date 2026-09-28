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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la representante republicana por Florida María Elvira Salazar. (Fotos: EFE / Dominio Público).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la representante republicana por Florida María Elvira Salazar. (Fotos: EFE / Dominio Público).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Durante años, María Elvira Salazar fue una de las voces republicanas más cercanas a Donald Trump entre los votantes hispanos. Lo defendió durante la campaña del 2024 y respaldó su agenda migratoria, aunque con una diferencia: mientras el magnate prometía endurecer las deportaciones, la congresista cubanoestadounidense defendía combinar el control de la frontera con una vía de regularización para determinados inmigrantes. Ahora, esa alianza está prácticamente rota, con críticas del lado de la representante y ataques cada vez más fuertes del mandatario.

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