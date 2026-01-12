El senador de Arizona, Mark Kelly; y el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Pete Hegseth. (Saul LOEB / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

El senador al que Trump acusó de sedición demanda al secretario de Guerra de EE.UU. Pete Hegseth
El senador demandó este lunes al secretario de Guerra de , , y a otros altos mandos militares por el intento del Pentágono de sancionarlo por instar a las tropas a no obedecer órdenes federales.

El demócrata de Arizona solicitó a un tribunal federal que bloquee la revisión que podría degradarlo como excapitán de la Armada y reducir su pensión de jubilación, tal y como Hegseth solicitó la semana pasada.

Su cruzada inconstitucional contra mí envía un mensaje desalentador a todos los miembros retirados de las fuerzas armadas: si alzan la voz y dicen algo que no le gusta al presidente o al secretario de Defensa, serán censurados, amenazados con la degradación o incluso procesados”, afirmó este lunes.

Así no funcionan las cosas en los Estados Unidos de América, y no lo voy a tolerar”, insistió.

El secretario de Guerra de EE.UU. anunció la semana pasada el inicio del procedimiento para degradar el rango militar de Kelly mediante “una carta formal de censura en la que se relatan los hechos que describen ‘la imprudente mala conducta’” del legislador, quien “sigue sujeto a la justicia militar” por sus “declaraciones sediciosas”.

El Pentágono inició el pasado noviembre una investigación contra Kelly por acusaciones de “mala conducta” pocos días después de que este apareciera junto a otros cinco legisladores demócratas en un video instando a las tropas a “defender la Constitución” y a “desobedecer órdenes ilegales” de Trump, sin especificar a cuáles se referían.

El video se publicó en un contexto marcado por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en diversas ciudades estadounidenses o la destrucción sumaria de lanchas, al parecer cargadas con droga, en aguas cercanas a Colombia y Venezuela, ambas acciones ordenadas por la Casa Blanca.

Las imágenes desataron la ira del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusó a los participantes de “conducta sediciosa” y llegó a sugerir que sus actos se podían llegar a castigar con la pena de muerte.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

