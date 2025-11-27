Mark Kelly en la mira de Trump: el senador envió un video a las tropas y enfrenta un posible juicio militar

Escucha la noticia
Mark Kelly en la mira de Trump: el senador envió un video a las tropas y enfrenta un posible juicio militarResumen generado por Inteligencia Artificial
El conflicto entre la administración de Donald Trump y sus rivales demócratas en el Congreso ha encontrado otro punto álgido, con legisladores de este partido acusando al mandatario de utilizar a la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) como una herramienta para “intimidar y acosar” a miembros del Congreso. Previamente, Trump había acusado al grupo de seis senadores y congresistas de “sedición” por publicar la semana pasada un video en el que urgían a las Fuerzas Armadas a “honrar la Constitución” y “no seguir órdenes ilegales”.
