El senador estadounidense Mark Kelly, demócrata por Arizona, está siendo investigado por la FBI y el Pentágono por aparecer en un video donde instaba a las tropas a no obedecer órdenes ilegales.
/ PATRICK T. FALLON
Juan Luis Del Campo
Juan Luis Del Campo

Mark Kelly en la mira de Trump: el senador envió un video a las tropas y enfrenta un posible juicio militar
El conflicto entre la administración de Donald Trump y sus rivales demócratas en el Congreso ha encontrado otro punto álgido, con legisladores de este partido acusando al mandatario de utilizar a la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) como una herramienta para “intimidar y acosar” a miembros del Congreso. Previamente, Trump había acusado al grupo de seis senadores y congresistas de “sedición” por publicar la semana pasada un video en el que urgían a las Fuerzas Armadas a “honrar la Constitución” y “no seguir órdenes ilegales”.

