Mark Kelly en la mira de Trump: el senador envió un video a las tropas y enfrenta un posible juicio militar

En el centro de la contienda se encuentra el senador Mark Kelly de Arizona, quien además de la investigación del FBI también se encuentra en la mira del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha ordenado al Pentágono sopesar si debe ser juzgado en una corte marcial por sus declaraciones.

Los otros legisladores implicados son la senadora Elissa Slotkin de Michigan, así como los congresistas Jason Crow (Colorado), Maggie Goodlander (Nuevo Hampshire), además de Chrissy Houlahan y Chris Deluzio, ambos de Pensilvania.

El video no aclara exactamente a qué órdenes se refieren, pero el mandatario republicano es cuestionado por utilizar el ejército para llevar a cabo ataques a presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, así como por desplegar la Guardia Nacional en varias ciudades estadounidenses.

La grabación inmediatamente causó la ira de Trump, quien lo calificó en una publicación en su red social Truth como “una conducta sediciosa al más alto nivel”, un crimen que recordó es “punible con la muerte”. Unos días después reguló más su lenguaje y pidió solo pidió que los “traidores” que pidieron que las tropas lo desobedecieran “deberían estar en la cárcel”.

¿Quién es Mark Kelly?

Si bien cinco de los protagonistas del video son veteranos de diversas ramas de las Fuerzas Armadas, solo Kelly prestó servicio durante el tiempo suficiente para jubilarse y recibir una pensión, por lo tanto él es el único que está sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar.

En los últimos años Kelly ha subido en prominencia luego de salir elegido como senador de Arizona en unas elecciones especiales en el 2020, un puesto no ocupado por un demócrata desde 1962.

Nacido el 21 de febrero de 1964 en Orange, Nueva Jersey, el resto de la carrera de Kelly ha sido igualmente impresionante, dejando huellas tanto en la Marina, donde fue un piloto de combate que realizó 39 misiones durante la Guerra del Golfo, y en la NASA, donde completó cuatro misiones espaciales entre 1996 y 2011, año en el que se retiró tanto de la marina como la agencia espacial.

Mark Kelly es también recordado por ser el control en un experimento para estudiar los efectos de la vida en el espacio en el cuerpo humano para el cual la NASA mandó a su hermano Scott Kelly a la Estación Espacial Internacional por casi un año.

Esta foto de la NASA publicada el 27 de marzo de 2015 muestra al astronauta Scott Kelly (izquierda) de la Expedición 43 de la NASA y a su hermano gemelo idéntico Mark Kelly. (Foto de BILL INGALLS / NASA / AFP) / BILL INGALLS

Su carrera pública también está marcada por su vida personal al estar casado con la excongresista de Arizona Gabrielle Giffords, quien en 2011 sobrevivió a un atentado armado, hecho que junto a la tragedia de Sandy Hook inspiró a la pareja a fundar la ONG Americans for Responsible Solutions (ahora conocida como Giffords), que promueve lo que califica medidas razonables para controlar la venta de armas sin transgredir el derecho constitucional a portar armas.

Kelly dio el salto a la política en 2020, cuando postuló y ganó la elección especial para ocupar la vacante del fallecido John McCain, convirtiéndose en senador por Arizona. Un logro que obtuvo nuevamente en 2022, cuando fue reelegido para un mandato completo.

Desde el Senado ha cultivado una imagen de político pragmático y bipartidista, con énfasis en defensa, seguridad nacional, infraestructura y economía. Ha liderado iniciativas para impulsar la producción de microchips en Estados Unidos, fortalecer cadenas de suministro y reducir el costo de medicamentos para adultos mayores.

Tanto se ha elevado su estrella que su nombre fue voceado como un posible candidatos a la vicepresidencia durante la campaña de Kamala Harris en el 2024 - la cual finalmente fue otorgada a Tim Walz- y su nombre es mencionado como uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia en las elecciones del 2028.

Mark Kelly junto a su esposa, la excongresista Gabby Giffords. Juntos fundaron la ONG Giffords, abogando por mayores medidas de control de armas para prevenir tiroteos. / PATRICK T. FALLON

Cargos de sedición

A pesar de las amenazas de la administración de Donald Trump, el lograr una condena por “sedición” será muy difícil, señala a El Comercio María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando.

“No hay nada criminal de decir que los militares no deben cumplir órdenes ilegales. Al contrario, eso está en las leyes”, sostuvo la politóloga. “El gobierno está introduciendo casos que no tienen asidero jurídico y los jueces se lo han dicho, incluso jueces nominados por Trump.”

Incluso en el caso Mark Kelly tiene fundamentos temblorosos, ya que si bien el Artículo 88 del código militar estadounidense prohibe a los oficiales utilizar “palabras despectivas” contra sus superiores y el presidente, nada de lo dicho por el senador puede considerarse eso ya que ni siquiera este es mencionado.

La experta también señaló que las afirmaciones de Mark Kelly y sus colegas no solo están protegidas por la Primera Enmienda que establece la libertad de expresión, sino que los los legisladores cuentan con una protección adicional contra investigaciones y enjuiciamientos por actos oficiales mediante la cláusula de libertad de expresión o debate de la Constitución, siendo el último en aprovecharse de la misma el senador Lindsey Graham para evitar testificar en la investigación sobre si Donald Trump interfirió en las elecciones en Georgia del 2020.

Para María Puerta Riera las investigaciones, por más débiles que sean, cumplen dos propósitos. El primero es un intento bastante agresivo de silenciar a la oposición, pero sobre todo de intimidar a los oficiales militares que pudieran eventualmente oponerse a las órdenes del presidente.

Una táctica que al menos Mark Kelly ha asegurado no funcionará contra él y sus colegas. “Si esto pretende intimidarnos a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo y exijamos responsabilidades a esta administración, no funcionará”, afirmó el senador mediante un comunicado. “He dado demasiado a este país como para dejarme silenciar por matones a los que les importa más su propio poder que proteger la Constitución”.

El segundo es el deseo de los allegados a Trump de mantener al presidente contento, particularmente aquellos que ven sus posiciones debilitadas como el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Y si bien a todas luces los casos contra los legisladores demócratas no prosperarán, para la investigadora hay consecuencias más a largo plazo de la costumbre de la administración de Donald Trump de doblar e incluso ignorar las instituciones, así como utilizarlas para perseguir a sus enemigos políticos, como ocurrió en los recientes casos contra el exdirector del FBI james Comey y la Fiscal General de Nueva York, Leticia James.

“El presidente pareciera creer que como es presidente está por encima de las leyes y la Constitución no aplica en su caso”, sostiene. “Esto lleva a que haya un cuestionamiento serio de si esto lo que indica es que estamos en presencia de un debilitamiento inevitable de la democracia de los Estados Unidos.”