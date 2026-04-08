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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Nicolas TUCAT / Alex BRANDON / AFP)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Nicolas TUCAT / Alex BRANDON / AFP)
Por Agencia EFE

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles en una entrevista con la cadena CNN que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró hoy “claramente decepcionado” con la alianza, durante la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue “receptivo” durante el encuentro.

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