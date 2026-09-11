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Resumen

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, este miércoles en Davos. Foto: EFE/EPA/Gian Ehrenzeller
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, este miércoles en Davos. Foto: EFE/EPA/Gian Ehrenzeller
Por Agencia EFE

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recordó este viernes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y resaltó la unidad de los aliados europeos con Estados Unidos tras el ataque cuando se cumplen 25 años de la tragedia.

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