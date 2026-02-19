Mark Zuckerberg en el banquillo: las claves del histórico proceso que podría definir el futuro de las redes sociales

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El director ejecutivo y presidente de Meta, Mark Zuckerberg, llega al Tribunal Superior de Los Ángeles antes del juicio contra las redes sociales, en el que se determinará si los gigantes de las redes sociales diseñaron deliberadamente sus plataformas para que resultaran adictivas para los niños, en Los Ángeles, el 18 de febrero de 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Juan Luis Del Campo

En una corte de Los Ángeles, vestido con un traje azul oscuro, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dio su testimonio en un juicio que podría cambiar la suerte de las redes sociales en Estado Unidos. ¿La acusación? El proceso busca determinar si su compañía y otras similares diseñaron sus plataformas para volverlas adictivas a los menores de edad, algo que negó categóricamente.

